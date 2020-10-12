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شيخ الأزهر يدعو لإنقاذ سوريا من الحرائق والدمار

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الازهر
 
الإثنين، 12-10-2020 01:14 م متابعات محمد إبراهيم

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمة العربية والعالم أجمع للتكاتف والتضامن مع سوريا، وذلك بعد موجه الحرائق التى تعرضت لها  عدد من المحافظات والمواقع السورية خلال اليومين الماضين.
وكتب شيخ الأزهر في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين:" قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية".
وتابع شيخ الأزهر:"أدعو الأمة العربية والعالم كله للتكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم، اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار".
وكانت سوريا تعرضت لارتفاع بدرجات الحرارة، نتج عنه عدد من الحرائق  التى تسببت فى اشتعال مساحات واسعة من الغابات.

 

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