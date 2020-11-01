"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

الأحد، 01-11-2020
12:44 ص
المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
والتعليم
الفني، أن الوزارة تسعى لإطلاق قناتين تعليمتين اخريين إحداهما للتعليم الفني والاخر لو قناة تعليمية للمرحلة الثانوية والثلاث سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن هذا يعد عملا هائلا .
وردا على سؤال حول هل سيتم انشاء قناة لطلاب
مدارس اللغات
، أوضح وزير التربية والتعليم
، انه عندما تنتهي الوزارة من كل هذا سوف نحاول تسجيل العلوم والرياضيات باللغات
لبثها عبر القنوات التعليم
ية ،رغم التكلفة الباهظة ،ولكن كان لابد ان نبدأ بما يفيد الغالبية العظمي من الطلاب
.