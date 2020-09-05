شقيق يوسف والي يكشف سبب الوفاة ووصيته

شقيق يوسف والي يكشف سبب الوفاة ووصيته

صرح الدكتور ماهر والي، شقيق الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، بأن الدكتور يوسف والي، أصيب في أيامه الأخيرة بمرض التهاب رئوي حاد، لكن وفاته كانت بسبب تقدم السن.

وبحسب تصريح أدلى به للوطن أكد أن شقيقه ظل في منزلة لتلقي العلاج، ورفض الذهاب للمستشفى، موضحا أنه كانت هناك شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، لكن كانت كل النتائج سلبية.

وأضاف أن الفقيد أوصى بالدفن بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم، وأن يقتصر العزاء على المقابر وألا يقام عزاء مطلقا.

كما أشار إلى أن والي كان مؤمنا بقضاء الله وزاهدا عن شواغل الدنيا وكان دائما قارئا لكتاب الله ويصلي أغلب الوقت.

وقد توفي الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما.

وكان والى قد تخرج فى كلية الزراعة، ورشح نائبا فى مجلس الشعب، عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

وشغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

كما تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

