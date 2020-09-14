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شقيق المتنبئ بوفاته داخل تابوت يكشف مفاجأة عن الواقعة

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صورة من الواقعة
الإثنين، 14-09-2020 09:34 ص إيمان هاني



علق مينا عيد، عماد رشاد شقيق  الشاب نور رشاد الذي توفي بعد 5 أيام من نشر صورة له داخل تابوت، على الواقعة ، قائلا: "نور كان يتمتع بحياة الخدمة مع كاهن دير المقطم وكان يتمتع بالنعم والروحانيات، وكان شابا جميلا".
 وأكد رشاد، أنه تحدث معه عقب نشره تلك الصور وأخبره أنه في يوم من الأيام سيوضع به، معقبا: "نور كان يحب الحياة ولديه أسرة جميلة وطفلين صغار".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولي المصري، أن جميع أفراد الأسرة تحدثوا معه وهو على قيد الحياة عندما قام بنشر هذه الصور، وكان رده: "لازم تتقبلوا إني هكون في يوم من الأيام كده".


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