شقيق المتنبئ بوفاته داخل تابوت يكشف مفاجأة عن الواقعة

الإثنين، 14-09-2020
09:34 ص
إيمان هاني
علق
مينا عيد، عماد رشاد شقيق الشاب
نور رشاد الذي
توفي بعد 5 أيام من نشر صورة له داخل تابوت
، على الواقعة ، قائلا: "نور كان يتمتع
بحياة الخدمة مع كاهن دير المقطم وكان يتمتع بالنعم والروحانيات، وكان شاب
ا جميلا".
وأكد رشاد، أنه تحدث معه عقب نشره تلك الصور وأخبره
أنه في يوم من الأيام سيوضع به، معقبا: "نور كان يحب الحياة ولديه أسرة جميلة
وطفلين صغار".
وأضاف،
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي الإعلامي وائل الإبراشي
، عبر
فضائية الأولي المصري، أن جميع أفراد الأسرة تحدثوا معه وهو على قيد الحياة عندما قام
بنشر هذه الصور، وكان رده: "لازم تتقبلوا إني هكون في يوم من الأيام كده".