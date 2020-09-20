الأحد 20 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

ضبط كويتية في وضع مخل على طريق عام

وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان بكورونا

وزير الري: جاهزون للتعامل مع موسم السيول القادم

القبض على فنانة شهيرة في الإمارات

غضب عارم في السعودية بسبب فيديو مخل لامرأة مع طفل

بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

القبض على الشابين المتنمرين على عجوز سوهاج

الاتحاد الآسيوي يهدد الهلال السعودى

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)

شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

217535
عماد الدين أديب
الأحد، 20-09-2020 03:43 م محمد فضل
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان شطب الإعلامي عماد الدين أديب، من جميع جداول النقابة، بسبب مخالفات أثناء إدارته صحيفة «العالم اليوم»، اليومية الاقتصادية.
وجاء قرار مجلس النقابة، بعد تلقيه إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن، بقرار هيئة التأديب بالنقابة، الصادر بشطب كل من الإعلامي، الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، ورئيس جريدة الفرسان الرياضية أسامة خليل، من جميع الجداول.
وطالب مجلس نقابة الصحفيين الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمنعهما من ممارسة المهنة بشكل كامل.
 

إقرأ ايضا

image

وزير الري: جاهزون للتعامل مع موسم السيول القادم

بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو (صور)