شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

الأحد، 20-09-2020
03:43 م
محمد فضل
قرر مجلس نقابة الصحفيين
برئاسة ضياء رشوان شطب
الإعلامي عماد الدين أديب
،
من جميع جداول النقابة
، بسبب مخالفات أثناء إدارته صحيفة «العالم اليوم»، اليومية
الاقتصادية.
وجاء قرار مجلس النقابة
، بعد تلقيه إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن، بقرار هيئة التأديب
بالنقابة
، الصادر بشطب
كل من الإعلامي، الكاتب الصحفي عماد الدين أديب
، ورئيس
جريدة الفرسان الرياضية أسامة خليل، من جميع الجداول.
وطالب مجلس نقابة الصحفيين
الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمنعهما من
ممارسة المهنة بشكل كامل.