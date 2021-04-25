شاهد.. الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول
الرئيس
الأحد، 25-04-202101:03 م
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى
للقوات المسلحة، مراسم وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول، احتفالا بعيد
تحرير سيناء.
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرافقه الفريق أول محمد
زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد،
رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات
المسلحة بمدينة نصر وعزف الموسيقى العكسرية سلام الشهيد.
ثم توجه الرئيس السيسي إلي قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات،
ووضع أكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.