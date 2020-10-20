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سيعود من جديد .. البيئة تزف خبر سار

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
 
الثلاثاء، 20-10-2020 12:23 م إيمان هاني

كشف الدكتور علي أبوسنة، مساعد وزير البيئة للمشروعات، عن تفاصيل قانون تنظيم المخالفات، قائلًا: "كان لدينا مشكلة كبيرة جدًا، وهي مشكلة المخلفات لسنوات طويلة، وكان يجب مواجهتها لأنها تؤثر على كافة النواحي، ولكن العائق كان عدم وجود إطار تشريعي".
وأضاف "أبوسنة"، خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إدارة المخلفات يرتبط بالعديد من الوزارات وليس وزارة البيئة فقط.
وتابع:" القانون يعمل على تنظيم إدارة المخلفات في مصر عن طريق؛ التخطيط، والتنظيم، والمراقبة، ويستهدف المخلفات بكافة أنواعها وليس القمامة فقط، مؤكدًا أنه قانون شامل".
وأكد  مساعد وزير البيئة للمشروعات، جمع القمامة من المنازل سيعود من جديد عن طريق العمال، موضحا أنه شيء ضروري للسيطرة على المخلفات، مشددًا على أن عامل النظافة هو عامل أساسي في هذه المنظومة.
 

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