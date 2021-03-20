سيدة توقف الرئيس وتشكو له:«احنا تعبانين والله».. ويعدها بهذا الأمر
الرئيس والسيدة
السبت، 20-03-202110:30 صالمصريون
توقف موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسيدة كانت متواجدة
في حديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر عندما كان الرئيس يأخذ جولة تفقدية على
تطورات آخر المشاريع، حيث اشتكت له السيدة من قانون الأحوال الشخصية.
وتوقف الرئيس السيسي، ليستمع لمطالب السيدة وناقشها في بعض
المطالب التي عرضتها عليه.
وقالت السيدة في الفيديو الذي نشرته الرئاسة المصرية:"إحنا
مابنشوفش أحفادنا، إحنا تعبانين والله".
ورد الرئيس السيسي، على السيدة، قائلا: "حريصون على
أن قانون الأحوال الشخصية يطلع متوازن، ويوفر توازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل
في ظل حوار مجتمعي".