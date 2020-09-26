السبت، 26-09-2020
09:37 ص
إيمان هاني
عرض
الإعلامي محمد موسى استغاثة لسكان أحد العقارات في شارع الإيمان بمنشية البكري في المحلة
الكبرى، من وجود مخزن للزيوت ومواد قابلة للاشتعال في "بدروم" العقار.
وعقب
موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، علي الاستغاثة، قائلا: "كنت من أسبوع اتكلمت عن صاحب عقار بشارع الإيمان في منشية البكري التابعة
لقسم ثان المحلة
، حول بدروم العقار لمخزن للزيوت والمواد القابلة للاشتعال، وأن السكان
بالعقار تقدموا بعدد من الشكاوى تقريبًا كده ما سابوش حتة في محافظة الغربية إلا واشتكوا
فيها، ولكن لا حياة لمن تنادي ولاحد بيشوف ولا بيسمع".
وتابع
: "الحقيقة أنا بوجه هذه الاستغاثة للسيد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،
وللسيد محافظ الغربية، وبقول لهم صاحب العقار المخالف ده محدش قادر عليه رغم أنه مخالف
لقانون البناء، ومنتظر رد على هذه الشكوى".