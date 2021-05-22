السبت 22 مايو 2021
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الخارجية: المصالحة مع قطر تسير بشكل جيد

نجاة ابن الفنانة أحلام من الموت في السعودية

تعرف على عدد الحالات الفلسطينية التي استقبلتها مستشفيات مصر

سر بكاء موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على صن داونز

أول تعليق من إلهام شاهين على حضورها فرح بعد دفن سمير غانم

كاف يفاجئ نهضة بركان بقرار مُلزم قبل لقاء الأهلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتيال محمد الضيف مسألة وقت

شاهد: عصفوران يتحدان الملحدين.. إلهام ولطف إلهي لا ينكره إلا كل مكابر

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

ADS
 

سفارة إسرائيل توجه رسالة إلى «السيسي» بعد وقف إطلاق النار

_98651200_042851616-1
الرئيس السيسي
Native
السبت، 22-05-2021 01:21 م

وجهت إسرائيل رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة بجهود ووساطة مصرية.
وقالت سفارة إسرائيل في مصر على حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها "تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافت "نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنين في غزة".
وصباح أمس الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها، إلى أن "القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا".
 

إقرأ ايضا

433-1024x683

«صاعقة ومظلات وجوية».. وصول قوات عسكرية مصرية إلى السودان

9b51f357-40c1-40bf-b0db-df6b48ff0073

سامح شكري: هذا ما سنفعله إذا تم الملء الثاني للسد دون اتفاق

E17Az4fWUAYgFG3

بعد وفاته بيوم كامل.. علاء مبارك يصف سمير غانم بهذه الكلمات

أخبار متعلقة

images

من مجزرة "بحر البقر" لـ غزة.. فيديو يوثق جرائم الاحتلال

الرئيس السيسي

500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

20210515155754420

أمريكا تدين استهداف إسرائيل للأبراج السكنية وتطلب توضيحًا

samehshokrynew

سامح شكري: نضع كل إمكانياتنا الطبية لمساعدة الفلسطينيين

161348959391041800

مفاجأة: إسرائيليون وعواصم غربية تعلن انتصار المقاومة الفلسطينية عسكريا وسياسيا

image

ضاحي خلفان يثير الغضب: على العرب القضاء على حماس