سعره 35 مليون جنيه.. أول طفل مصري يتلقى الدواء الأغلى في العالم

الثلاثاء، 02-03-2021
11:08 ص
إيمان هاني
علق
الدكتور هاني عارف
، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس
، على تلقي أول
طفل مصري الدواء الأعلى سعرًا في العالم والذي يقدر بـ34 مليون جنيه.
وقال
"عارف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف
الحسيني
ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصري، مساء اليوم، :
" الدواء الذي يقدر بـ34 ملايين جنيه هو دواء جيني، وغالبًا في المستقبل القريب سيتم دخول هذه العلاجات بطرق مختلفة".
وتابع:"
هذا الدواء عبارة عن جين نووي يعمل مكان جين معطوب، لافتًا إلى أن هناك نوع من الأمراض
تأتي للأطفال الصغار وعلاجاتها مكلفة جدًا تعمل على تصليح الجين المعطوب"، معقبا:"
الأطفال الذين تناولوا هذا الدواء لم يصابوا بأي تدهور بحسب الدراسات".