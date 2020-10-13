الثلاثاء، 13-10-2020
05:02 م
كشف الدكتور حسام
أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بالولايات المتحدة الأمريكية، آخر تطورات أزمة كورونا
في مصر، قائلا :"حالة الإصابة بفيروس كورونا
في مصر وصلت لمرحلة الثبات والشعب
المصري قوي جدًا، وأنا متأكد أن المناعة لدى الشعب المصري أعلى من الشعوب الأخرى".
وأضاف "أمين"،
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع
على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا :" المناعة ضد فيروس كورونا
قد تستمر
لدى المتعافين من الفيروس لمدة 37 عامًا، معقبا:" فيروس كورنا خلال الفترة الاخيرة
ضعف بصورة ملحوظة، وهذا أدى لتقليل الإصابة إلى حد كبير".
وأشار إلى أن الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب
تم اكتشافه إصابته بفيروس كورونا
مبكرًا، وتناوله الأجسام المضادة
والعلاجات المتوفرة أدى لعلاجه بشكل سريع.