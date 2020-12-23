سر عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك أمس

الأربعاء، 23-12-2020
12:44 م
المصريون
تساءل عدد من المتابعين عن سبب عدم انعقاد
جلسة مجلس الوزراء
يوم أمس
الثلاثاء .
ويأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة ، حيث لا تُعقد جلسات
مجلس الوزراء
في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة،
أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة
العيدين.
جدير بالذكر ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز -حفظه
الله- قد أقر الميزانية العامة للدولة لعام 2021 الأسبوع الماضي، والتي تبلغ
المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.