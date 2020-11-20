سر صادم وخطير وراء وفاة فايق عزب يكشفه شقيقه

الجمعة، 20-11-2020
11:30 ص
أكد
علاء عزب
، شقيق الفنان المصري الراحل فايق عزب، أن الحالة الصحية للفنان كانت قد تحسنت
واستقرت بعد إجراءه عمليه توسيع النخاع الشوكي، في شهر أكتوبر الماضي، وانتظامه في
العلاج الطبيعي.
وقال
عزب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "عملنا
العملية في مستشفى معهد ناصر وكانت حالته الصحية جيدة، ولكن فجأة لقيناهم بيقولوا عاوزين
ناخد منه مسحة علشان شاكين انه عنده كورونا
".
وذكر
أنه تعجب من هذا الإجراء لأنه متواجد منذ أكثر من شهر في المستشفى، متابعًا:
"من أين جاءت له الكورونا
وهو محجوز في جناح خاص بالمستشفى منذ أكثر من شهر".
وأوضح
أن المستشفى تسببت في إصابة شقيقه بفيروس كورونا
، موضحًا أنه كان يجب على العاملين
بالمستشفى أن يتبعوا إجراءات خاصة للحد من انتشار كورونا
من خلال التعقيم المستمر للمستشفى.
واستكمل
أن حالة شقيقه الصحية تدهورت بعدما أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا
، موضحا أنه أصيب
بالتهاب رئوي حاد، وتمكنت كورونا
منه ولم تنفع جلسات الأوكسجين التي كان يحصل عليها.