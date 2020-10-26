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ساويرس: الاستثمار في الإعلام بيجيب وجع القلب

نجيب ساويرس
ساويرس
 
الإثنين، 26-10-2020 11:01 ص إيمان هاني
علق نجيب ساويرس، على توقعيه اتفاقية مع تطبيق التيك توك، قائلًا: "إحنا عايزين ندي فرصة للشباب المبدع إنه يتواصل على هذا التطبيق العالمي".
وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،:"إحنا عايزين الشباب يستخدم هذه التكنولوجيا العظيمة بصورة سهلة، إحنا بنوفر التدريب، والتيك توك بتدعمنا".
وعن إمكانية رجوعه للاستثمار مرة أخرى في الإعلام، رد قائلا: "الاستثمار في الإعلام بيخسر، ومش بيجيب غير وجع القلب، يطلع أي حد يقول كلمة، تبقى أنت المسؤول، مش هو".

 

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