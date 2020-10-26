ساويرس: الاستثمار في الإعلام بيجيب وجع القلب

الإثنين، 26-10-2020
11:01 ص
إيمان هاني
علق نجيب ساويرس
، على توقعيه اتفاقية مع
تطبيق التيك توك، قائلًا: "إحنا عايزين ندي فرصة للشباب المبدع إنه يتواصل على
هذا التطبيق العالمي".
وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة
هاتفية مع الإعلامي سيد علي
، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية
"الحدث اليوم
"،:"إحنا عايزين الشباب يستخدم هذه التكنولوجيا العظيمة
بصورة سهلة، إحنا بنوفر التدريب، والتيك توك بتدعمنا".
وعن إمكانية رجوعه للاستثمار مرة أخرى في
الإعلام، رد قائلا: "الاستثمار في الإعلام بيخسر، ومش بيجيب غير وجع القلب، يطلع
أي حد يقول كلمة، تبقى أنت المسؤول، مش هو".