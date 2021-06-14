سامح شكري يرد على تصريحات نظيره التركي

الإثنين، 14-06-2021
11:07 ص
أعرب وزير الخارجية سامح شكري
، عن تقديره لتصريحات
نظيره
التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول قرب تبادل السفيرين بين البلدين، مؤكدا أن عودة العلاقات
“يجب أن تتم في الوقت المناسب”.
وقال شكري، خلال مقابلة مع فضائية “صدى البلد” ، إن تصريحات
تشاووش أوغلو حول قرب تبادل البلدين سفيريهما “مقدرة لما تنطوي عليه من رغبة” لدى تركيا
في تحسين العلاقات مع مصر.
واستدرك: “لكن هناك مسار يتم من خلاله تقييم سياسات تركيا
والتزاماتها حتى تسير وفقا لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل، وإقامة العلاقات على أساس
المصلحة”.
وأضاف: “هناك عدد من الطلبات والتوقعات من قبل مصر، إذا تم
مراعاتها من قبل تركيا
فهذا من شأنه أن يذلل الصعوبات القائمة ويفتح المجال لاستكشاف
مدى الاستمرارية والتحول في السياسة التركية إزاء مصر”.