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سامح شكري: نضع كل إمكانياتنا الطبية لمساعدة الفلسطينيين

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سامح شكري: نضع كل إمكانياتنا الطبية لمساعدة الفلسطينيين

samehshokrynew
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الإثنين، 17-05-2021 01:11 م

أعلن سامح شكري،  وزير الخارجية، اليوم الاثنين، أن مصر تواصل اتصالاتها مع كل الأطراف لتحقيق التهدئة، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال شكري في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية”، إن مصر تسعى إلى اتفاق قريب لوقف التصعيد بين الطرفين، مضيفًا أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لقتل وتدمير.
وتابع: “نسعى لإطلاق المفاوضات السياسية للحل الدائم والشامل وهدفنا إقامة دولة فلسطينية على حدود 67”.
وأردف: “مهتمون بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.
وأكد شكري أن مصر تضم إمكانياتها الطبية لمساعدة الفلسطينيين وستواصل إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.
 

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