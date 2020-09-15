الثلاثاء، 15-09-2020
12:05 ص
المصريون ـ متابعات
وجه يسري تيناوي، أحد سكان
عمارة الشربتلي
، التحية إلى المهندس كامل الوزير
، وزير النقل
بعد إصلاح عمود الركن بالعمارة قائلا: «رجل محترم وكفء».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الحكومة تواجه كافة المشكلات المتراكمة وتعمل بوتيرة أسرع من القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أنه اقترح على وزير النقل
فتح مكتب للوزارة بالعمارة لمتابعة مشروع مترو الأنفاق، وفي الوقت ذاته طمأنة سكان
العمارة بأنها أصبحت آمنة تماما.
وتابع «للأسف لم يعود جميع السكان
إلى العمارة حتى الآن، رغم أن جميع الإجراءات التي اتخذت مطمأنة كون النيابة اطلعت على التقرير الهندسي».