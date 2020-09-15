الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 01:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نادي بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع مدرب الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

متحدث ​الحكومة يكشف حقيقة مد مهلة التصالح بمخالفات البناء

تعليق ناري لـ"الديهي" على مقلب أحمد حسن وزينب

​لجنة مكافحة كورونا: المصريون ليسوا فئران تجارب

ساكن بعمارة الشربتلي: هذا ما قلته لـ"الوزير" لطمأنة الملاك

تعليق إحدى ساكنات عمارة الشربتلي على عودة السكان

متحدث الوزراء: لجنة الأزمات تنعقد بشكل مستمر لتقييم الأوضاع

"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة أحمد حسن وزينب

الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح دور المناسبات بالمساجد

ساكن بعمارة الشربتلي: هذا ما قلته لـ"الوزير" لطمأنة الملاك

الشربتلي
عمارة الشربتلي
الثلاثاء، 15-09-2020 12:05 ص المصريون ـ متابعات
وجه يسري تيناوي، أحد سكان عمارة الشربتلي، التحية إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل بعد إصلاح عمود الركن بالعمارة قائلا: «رجل محترم وكفء».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الحكومة تواجه كافة المشكلات المتراكمة وتعمل بوتيرة أسرع من القطاع الخاص»، مشيرًا إلى أنه اقترح على وزير النقل فتح مكتب للوزارة بالعمارة لمتابعة مشروع مترو الأنفاق، وفي الوقت ذاته طمأنة سكان العمارة بأنها أصبحت آمنة تماما.

وتابع «للأسف لم يعود جميع السكان إلى العمارة حتى الآن، رغم أن جميع الإجراءات التي اتخذت مطمأنة كون النيابة اطلعت على التقرير الهندسي».

إقرأ ايضا

نادر سعد

متحدث الوزراء: لجنة الأزمات تنعقد بشكل مستمر لتقييم الأوضاع

ابو القمصان

نهاد أبو القمصان: "السوشيال ميديا" أصاب البعض بـ «مرض الشهرة»

كورونا

الصحة تعلق على خطورة تجارب لقاح كورونا الجديد

أخبار متعلقة

كامل الوزير

خبر سار من "كامل الوزير" بشأن سكك حديد المنيا

الرئيس السيسي يلتقي العاهل الأردني في عمان

كامل الوزير

الوزير: 47 مليار لتطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"