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زيارة ولي عهد السعودية.. 14 اتفاقية استثمارية بـ 8 مليارات دولار

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زيارة ولي عهد السعودية.. 14 اتفاقية استثمارية بـ 8 مليارات دولار

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الرئيس السيسي وولي عهد السعودية
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الثلاثاء، 21-06-2022 11:17 ص

كشفت وسائل إعلام سعودية عن توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
وقالت قناة "الإخبارية"، إنه تم توقيع أكثر من 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 8 مليارات دولار. وأشارت إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري وقع أكثر من 14 اتفاقية في الطاقة والتصنيع.
ووصل أمس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلى مصر في زيارة رسمية، يتبعها بزيارة الأردن ثم تركيا.
وسيبحث ولي العهد السعودي مع قادة الدول الثلاث القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.
والتقى ولي العهد الرئيس السيسي حيث بحثا أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعددا من الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط.

 

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