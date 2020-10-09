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ريهام سعيد عن غيابها عن الإعلام : "عين"

ريهام سعيد
أزهري
 
الجمعة، 09-10-2020 02:46 م إيمان هاني

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودتها  لتقديم برنامجها "صبايا الخير"، مجددا  على قناة "النهار"، قائلة: "أنا بأحترم كل القنوات اللي اشتغلت فيها لكن قناة النهار لها مكانة خاصة في قلبي، ولها ذكريات خاصة في قلبي وشاهدة على نجاحات كبيرة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "الناس دائما تربط بين اسمي وبين قناة النهار ودا طبيعي بعد عمل 6 سنوات"، معقبة :"الميديا تمر بأزمات ووقت الغضب الإنسان بيقول كلمات لا يدركها".
وتابعت: " لدي اقتناع بإن بعدي  عن قناة النهار بسبب العين وذلك بسبب نسب المشاهدة والخير الذي تم تقديمه خلال مواسم البرنامج"، كاشفة أنها في مرحلة التحضير لكي تعود بشيء قوي، كما تنتظر تقنين وضعها في نقابة المهن الإعلامية.


 

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