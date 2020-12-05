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ريهام سعيد تحرج" أديب " بسبب لميس الحديدي

ريهام سعيد
ريهام سعيد
 
السبت، 05-12-2020 12:56 م إيمان هاني

عقبت الإعلامية ريهام سعيد، على الضجة التي أثيرت بشأن حلقتها الأخيرة من برنامجها "صبايا الخير" والتي تناولت صيد الحيوانات، قائلة ؛ الصيد ليس ممنوعا في مصر وإلا نمنع تناول اللحوم، "مناكلش بط وفراخ وحمام ولحمة"، فقاطعها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "بس إحنا مش بناكل تعالب"، فردت "سعيد": "بس بنلبسه.. ليه هى لميس مش عندها مينك"، فقال "أديب"، "لا معندهاش".

وأشارت "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ، إلى أن هدف الحلقة لم يكن تعذيب الحيوانات، ولكن توضيح مهنة صيد الحيوانات، لافتة إلى أنه تم رفع الحلقة من "السوشيال ميديا" حتى لا يتم تحريفها، مضيفا: "أنا لا عذبت تعالب، ولا أخدت صور فتاة المول، ولا قلت على التخان ريحتهم وحشة، الحاجات بتتلفقلي".

وتابعت: "أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل ومنهارة"، منوهة بأنها ستعرض فيديو اليوم عن تفاصيل جديدة بالحلقة التي تسببت في هذه الضجة، لافتة إلى أن الهاشتاج الذي تم اطلاقه عن الحلقة دشن في الخامسة والنصف فجرا، معقبة: "ولا واحد من اللي بيتكلم شاف الحلقة".

وكشفت أنها قبل الحلقة لم تكن تعلم أنها ستصطاد حيوانات، معقبة: "أنا مذيعة، مش معدة".
 

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