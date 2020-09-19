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رواية مبكية تحكيها سائقة التروسيكل على الهواء

رواية مبكية تحكيها سائقة التروسيكل على الهواء

سائقة التروسيكل
سائقة التروسيكل
السبت، 19-09-2020 11:51 ص إيمان هاني


 كشفت سائقة تروسيكل، تدعى "ناهد" أصعب المواقف التي تعرضت لها خلال عملها في هذه المهنة غير المعتادة للسيدات، قائلة :" نظرة الناس أصعب حاجة بتقابلني".

وأضافت "ناهد" التي تنفق على خمس بنات، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور" ، قائلة :"في اليوم الأول لعملي على التروسيكل، استوقفني ضابط مرور وطلب مني الرخصة، لم أكن أحمل الرخصة فشعرت بالخوف الشديد، لأنها كانت تتطلب مبلغًا كبيرًا، بالإضافة إلى 1200 قسط التروسيكل، مصر تتقدم عالميًا في متوسط سرعات الإنترنت بفضل الاستثمارات الضخمة والمصاريف التي تطلبها بناتي".

وتابعت باكية : "حاسة بالسعادة إن حد كلمني، كنت بحس من نظرات الناس إني قليلة شوية، أعمل طيلة ساعات اليوم لكي أستطيع الإنفاق على بناتي ، محدش بيخبط على بابنا، أنا لوحدي في الدنيا ومعانا ربنا، بنحت في الصخر عشان ما اقولش لحد إديني".
 

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