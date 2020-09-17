رمضان عبدالمعز: النبي أعجب بعنترة بن شداد

الخميس، 17-09-2020
02:36 م
إيمان هاني
قال
الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي، صلى الله عليه وسلم، أشاد بالفارس
والشاعر العربي عنترة بن شداد
رغم أنه واكب عصر الجاهلية نظرًا لتمتعه بالأخلاق والفروسية
والمروءة والشجاعة.
وأضاف
عبدالمعز خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي
"، أن عنترة أصر على تجنب قول الفحشاء مهما تعرض من إهانة، مستشهدًا بشعره
: "لئِن أَكُ أَسوَداً فَالمِسكُ لَوني وَما لِسَوادِ جِلدي مِن دَواء ..وَلَكِن
تَبعُدُ الفَحشاءُ عَنّي كَبُعدِ الأَرضِ عَن جَوِّ السَماءِ".
وتابع:
"للأسف بعض المسلمين اليوم تخلوا عن مكارم الأخلاق وتحولوا لأداة للطعن في بعضهم
البعض"، مشيرًا إلى أن الرسول من حسن خلقه كان يقوم واقفًا عندما تمر جنازة لشخص
غير مسلم قائلًا لأصحابه الذين يستفسرون منه عن سبب الوقوف: "أو ليست نفسًا".