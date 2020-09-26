رسميًا.. غلق باب الترشح لمجلس النواب وغدًا إعلان الأسماء

السبت، 26-09-2020
05:32 م
أحمد سالم
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات
، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح
لانتخابات
مجلس النواب، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرا.
وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات
، باب الترشح
لانتخابات
مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر.
واستمرت لجان سير العملية الانتخابية بـ29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، في تلقي أوراق المرشحين لانتخابات
مجلس النواب، في اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا.
وعقب غلق باب الترشح
، تتولى لجان تلقى طلبات المرشحين، فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة وتبت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.