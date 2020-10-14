رسالة هامة من وزير النقل كامل الوزير لكبار السن

الأربعاء، 14-10-2020
12:13 ص
المصريون ـ متابعات
عقب الفريق كامل الوزير
، وزير النقل
، على شكاوى بعض كبار السن
، من عدم تطبيق مجانية المواصلات العاملة لمن يزيد عمره عن 70 عامًا.
وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، إنه اليوم قام بالتصديق على قرار مجانية المواصلات العامة لمن هم فوق سن الـ70، وبإذن الله سيتم تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في القطارات والمترو، وبعد ذلك سيطبق على الأتوبيسات وباقي المواصلات العامة.
من جهته قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق
، إنه بداية من غدا الأربعاء سيتم تطبيق قرار مجانية ركوب المترو لمن هم فوق سن الـ70، مع تقديم خصم لمن هم دون السبعين وفوق الستين يصل إلى 50%.
وأوضح "عبد الهادي" أن وزير النقل
أوصى باستخراج اشتراك مجانًا لمدة ثلاثة شهور بعدد 180 رحلة لمن فوق الـ70 عامًا على أن يجدد بعد نفاذ الرحلات أو انتهاء المدة المخصصة.
وأضاف المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق
، أنه من الممكن استخراج اشتراك لمدة ثلاثة شهور لمن هم دون السبعين وفوق الستين بعدد 180 رحلة أيضًا بتكلفة تصل إلى 135جنيه.