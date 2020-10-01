رسالة مفاجئة من رغد صدام حسين في عزاء الشيخ صباح الأحمد

الخميس، 01-10-2020
11:45 ص
عبد القادر وحيد
وجهت رغد صدام
ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة عزاء للشعب
الكويت
ي عقب وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد.
وقالت رغد صدام
في رسالتها على حسابها في تويتر :" نحن رغد صدام
حسين
نقدم التعازي إلى شعب الكويت
.. إنا لله وإنا اليه راجعون".
وعلق أحد رواد تويتر على رسالة عزاء رغد صدام
:" رحم
الله شيخ الكويت
وكان فعلاً محب لشعبه ومصالح بلده... لكن الغريب بالموضوع أن رغد
صدام تهنئ السعودية باليوم الوطني وتعزي الكويت
بوفاة أميره..".
وعلق آخر :" حفظك الله يا ابنة الأسود .. رحمك الله
يا أبو عدي وطيب ذكرك وثراك".
وتعتبر رسالة رغد صدام
حسين في عزائها للشعب الكويت
ي أول
موقف تقاربي.
يذكر أن الديوان الأميري في دولة الكويت
، أعلن أمس الأول
الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.