الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسالة مفاجئة من رغد صدام حسين في عزاء الشيخ صباح الأحمد

انطلاق المؤسس عثمان الأربعاء القادم ومعركة ضارية بجبال الألب ( صور)

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

بعد فضيحة ديزل جيت.. استثمارات بالمليارات لـ "فولكس فاجن"

"باتشيكو" يضع بصمته على تشكيل الزمالك أمام المصرى

بشرى سارة.. السعودية تفتح باب إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المصرية

هكذا نعى الأهلي السعودي الشيخ صباح الأحمد قبل لقاء النصر

من المقصود .. تركي الحمد: لكل نهاية بداية

"السيسى" يصل الكويت لتقديم واجب العزاء

تهديد من فيسبوك لأشرف السعد.. والأخير: السيسي أهم منكم هايطردوني يعني من الجنة

رسالة مفاجئة من رغد صدام حسين في عزاء الشيخ صباح الأحمد

رسالة مفاجئة من رغد صدام حسين في عزاء الشيخ صباح الأحمد
رسالة مفاجئة من رغد صدام حسين في عزاء الشيخ صباح الأحمد
 
الخميس، 01-10-2020 11:45 ص عبد القادر وحيد
وجهت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة عزاء للشعب الكويتي عقب وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد.
وقالت رغد صدام في رسالتها على حسابها في تويتر :" نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي إلى شعب الكويت.. إنا لله وإنا اليه راجعون".
وعلق أحد رواد تويتر على رسالة عزاء رغد صدام :" رحم الله شيخ الكويت وكان فعلاً محب لشعبه ومصالح بلده... لكن الغريب بالموضوع أن رغد صدام تهنئ السعودية باليوم الوطني وتعزي الكويت بوفاة أميره..".
وعلق آخر :" حفظك الله يا ابنة الأسود .. رحمك الله يا أبو عدي وطيب ذكرك وثراك".
وتعتبر رسالة رغد صدام حسين في عزائها للشعب الكويتي أول موقف تقاربي.
يذكر أن الديوان الأميري في دولة الكويت، أعلن أمس الأول الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

 

إقرأ ايضا

بشرى سارة.. السعودية تفتح باب إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المصرية

بشرى سارة.. السعودية تفتح باب إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المصرية

من المقصود .. تركي الحمد: لكل نهاية بداية

من المقصود.. تركي الحمد: لكل نهاية بداية

2019093011060161

"السيسى" يصل الكويت لتقديم واجب العزاء

أخبار متعلقة

2019093011060161

"السيسى" يصل الكويت لتقديم واجب العزاء

الجارالله لـ #الشيخ_نواف_الأحمد: سلّم نطقك يا أمير الزهد والنزاهة

الجارالله لـ #الشيخ_نواف_الأحمد: سلّم نطقك يا أمير الزهد والنزاهة

#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

" جمال وعملات مطلية بالذهب".. ماذا تعرف عن هدايا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

629057346

رسميًا.. الشيخ نواف الأحمد أميرًا للكويت

FB_IMG_1601389439035

إعلان الحداد العام في مصر

72019162047127697849

مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية وبيان هام خلال ساعات