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رسالة قوية من "السيسي" لدول الخليج

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السيسي
 
السبت، 05-09-2020 06:15 م الطيب حسين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة وزير الخارجية البحريني إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيراً إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.

وأضاف أن وزير الخارجية البحريني ثمن دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.. مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن الدكتور عبد اللطيف الزياني أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلاً لسيادته تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، ومؤكداً الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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