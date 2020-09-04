رسالة شكر من ممثلة الأمم المتحدة للسيسي.. شاهد التفاصيل

الجمعة، 04-09-2020
02:02 م
إيمان هاني
أكدت
ستيفاني ويليامز
، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أن أمن مصر
القومي مرتبط بالأمن القومي في ليبيا، لافتة إلى أن ليبيا غارقة في الأسلحة ولا تحتاج
لمرتزقة على أرضها.
ووجهت
ويليامز، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي
، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي
وكل المسئولين
على الدعم الذي وجدته منهم".
وتابعت
ويليامز ،خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز
"،:" حل الأزمة الليبية
يجب أن يكون يبدأ بصياغة مستقبلهم السياسي، معقبة :"علينا أن نتحرك بأسرع ما يمكن
للوصول لتسوية سياسية للأزمة الليبية".
وأوضحت
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أن استمرار وصول الأسلحة لليبيا
فيه خرق واضح لقرارات مجلس الأمن، لافتًا إلى أن مصر تقدم الدعم لليبيا وتلعب دورًا
كبيرًا في القضية الليبية، معقبة:" مصر تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمرًا في القضية
الليبية".