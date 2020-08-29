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رسالة شديدة اللهجة من "السيسي" لهؤلاء

sisi2019newwwww
السيسي
 
السبت، 29-08-2020 01:22 م إيمان هاني


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تعطي إنذارات مرة أخرى المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة سواء على الأراضي أو البناء، لأن الدولة أعطت مهلة 3 سنوات
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالإسكندرية، أن الدولة في دائرة مفرغة في التعامل مع مخالفات البناء، ووجه رسالة للإعلام "آمنوا باستقرار مصر"، منوهًا أن هذا الموضوع مش مسؤولية الحكومة ولا الرئيس فقط.
وأشار إلى أن المهلة الأخيرة التي أعطتها الدولة لمدة 6 أشهر هي التي ستفصل وتقضي على هذا الملف، موضحًا أن حجم المخالفات وصل حوالي 700 ألف مخالفة تقريبا "كل مخالفة بأسرة".

 

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