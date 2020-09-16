رسالة خاصة كشفت هذه الواقعة بين زوجة بومبيو ومساعد زوجها

الأربعاء، 16-09-2020
10:26 ص
عبد القادر وحيد- متابعات
تحوّلت
مراسلة
بين زوجة وزير الخارجية
الأمريكي مايك بومبيو
ومساعد زوجها إلى وثيقة إدانة
ضد بومبيو
.
وكانت
زوجة وزير الخارجية
الأمريكي، سوزان بومبيو
قد استغلت موظفي الخارجية
للأغراض الخاصة
.
ومن
المعروف أنه يوجد لدى الأمريكيين، تقليد توقيع وإرسال بطاقات عيد الميلاد إلى كل الأقارب
وبعض المعارف والأصدقاء، حيث يبدأ الأمريكيون في توقيع البطاقات البريدية مسبقا، وعادة
تقع هذه المسؤولية في الأسرة على عاتق المرأة.
سوزان
بومبيو
لم تتمكن في العام الماضي، من تنفيذ هذه المهمة بمفردها، وطلبت مساعدتها في
ذلك من بعض موظفي الوزارة، الذين لا تدخل مساعدة زوجة رئيسهم المباشر، في نطاق مسؤولياتهم
المهنية.
وفي
تفاصيل الواقعة ، كتبت سوزان بومبيو
إلى توني بورتر، مساعد زوجها: "اكتشفت أنك
لن تكون في المكتب الأسبوع المقبل، أحتاج إلى إرسال بعض بطاقات عيد الميلاد، هل يمكن
لأي شخص مساعدتي؟".
وقد
تم استخدام هذه المراسلة
، ضمن التحقيق في القضية المرفوعة ضد وزير الخارجية
، بخصوص
الإساءة المحتملة لاستخدام المنصب الوظيفي.
كما أصبحت الرسالة الأخيرة، بمثابة الوثيقة الأولى
التي تثبت واقعة استخدام موظفي القسم لأغراض شخصية.
يأتي
هذا في الوقت الذي تعتقد فيه وزارة الخارجية
نفسها أن القانون لم ينتهك، ومساعدة زوجة
وزير الخارجية
هي عمل طوعي وفعل خير، وليس استغلالا للوظيفة.