ردا على سؤال.. إعلامي: القرار يعود للحكومة

الخميس، 03-09-2020
10:19 ص
إيمان هاني
أعلن الإعلامي عمرو عبد الحميد
،
تواصله مع مكتب منظمة الصحة العالمية
، موضحًا أن المنظمة أكدت أنه لا يوجد لقاح فعال
لفيروس كورونا
حتى الآن، ولكن تجرى التجارب السريرية على 15 لقاحا حاليًا.
وأضاف "عبد الحميد"،
خلال تقديم برنامجه "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن
"، أن منظمة
الصحة العالمية
لم توص بعدم عودة الدراسة، ولكن توصي باتخاذ الاحتياطات الازمة لتأمين
عودة الدراسة.
وتابع: "منظمة الصحة العالمية
أكدت أن قرار عودة الدراسة يعود لكل حكومة وكل بلد، بالإضافة إلى أن هناك قائمة بالأشياء
الواجب اتباعها".