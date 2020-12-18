رئيس كوريا الجنوبية يمنح وزير المالية وسام «الاستحقاق» من الطبقة الأولى

الجمعة، 18-12-2020
02:48 م
أمينة عبد العال
منح رئيس كوريا الجنوبية
«مون جاى. إن»، وسام استحقاق الخدمة
الدبلوماسية من الطبقة الأولى، للدكتور محمد معيط وزير المالية
؛ تقديرًا لجهوده المتميزة
فى تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الشركات والاستثمارات الكورية بمصر، في إطار
حرص البلدين على تعزيز سبل التعاون المشترك في شتى المجالات، كما منح المهندس خالد
نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة
الثانية؛ لدوره البارز فى تمكين الشركات الكورية من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية،
وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري بنفسه خلال زيارته لمصر بتقليد الوسام لكل منهما
إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.
قام سفير كوريا الجنوبية
بالقاهرة هونج جين ووك، نيابة عن
رئيس كوريا الجنوبية
«مون جاى. إن»، بتقليد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، وسام استحقاق
الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، كما قام بتقليد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس
الأعمال المصري الكوري، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية، فى حفل
تكريم قال عنه السفير الكوري: «إننا نجتمع للاحتفال والاعتراف بإسهامات اثنين من الشخصيات
البارزة التي ساعدت في تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر»، حسبما جاء في
بيان الوزارة .
أضاف السفير الكوري أن الدكتور محمد معيط وزير المالية
، كان
صديقا مخلصا للحكومة والشركات الكورية، يرد دومًا على رسائله ويعمل على تذليل العقبات
التي تواجه الشركات الكورية، فاستحق لقبه بين الشركات الكورية، وهو «حلال المشاكل»،
فبفضل مساعيه الدءوبة، يمكن للشركات الكورية أن تعمل بنشاط رغم كورونا، وأن تواصل النمو
والاستثمار للإسهام في تنمية الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الجهود البارزة للمهندس خالد نصير، رئيس مجلس
الأعمال المصري الكوري، منذ عام ٢٠١٨ كانت بمثابة قناة اتصال مكَّنت الشركات الكورية
من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية، خاصة السيارات الكورية، وإنشاء خط تجميع لسيارات
كيا، ونحن نعتمد على دعمه المتواصل لمزيد من توطيد العلاقات بين بلدينا.
أوضح أن هذا العام كان قاسيا على الجميع بسبب وباء كورونا،
وأن الأوقات الصعبة تكشف الأصدقاء الحقيقيين، وهكذا كانت كوريا ومصر تقفان معًا للتغلب
بالحكمة على فيروس كورونا، ونحن على ثقة من أن قدرتنا الجماعية على تحمل هذه الأوقات
الصعبة والتغلب عليها سويًا ستؤدى بنا إلى مستقبل أفضل.
أضاف أنه كان من المفترض أن يشهد هذا العام زيارة الرئيس
الكوري «مون جاى. إن» فى أواخر مارس الماضي، وقد كان من المقرر أن يتم تقليد الأوسمة
من قبل رئيس الجمهورية نفسه، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب وباء كورونا، إلا أن هذا الحفل
سيتيح لنا المزيد من الفرص لمواصلة العمل بتفاؤل في المستقبل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، سعادته بهذا التكريم
الذي يعكس عمق وتميز العلاقات الإستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية
، معربًا عن تقديره
لسفير كوريا الجنوبية
السابق بالقاهرة يون يو تشول، الذي أسهم في مد جسور التواصل الفعَّال
بين المستثمرين الكوريين والمسئولين المصريين على نحو ساعد في تذليل العقبات أمام الاستثمارات
الكورية في مصر .
أعرب المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري،
عن تقديره لسفير كوريا الجنوبية
بالقاهرة الذي يسعى لمواصلة مساعيه في دعم العلاقات
الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية
، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم..
وقال: «من دواعي سروري أن أحصل على مثل هذا التكريم العظيم والفريد من نوعه الذي يعتبر
من التكريمات التي لا مثيل لها، كما أنه شرف كبير أن أنال هذا الوسام مع الدكتور محمد
معيط، لدوره البارز في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي على نحو حظي بإشادة المؤسسات
الدولية ، ليعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي».