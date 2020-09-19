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رئيس حي الأسمرات: "نقلنا المواطن بشنطة هدومه"

حي الأسمرات
الأسمرات
السبت، 19-09-2020 09:40 ص إيمان هاني
رد حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، على ما تردد بشأن قيام البعض من سكانها بمحاولات تشويه المظهر الحضاري بها، قائلا:" هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة".
وأضاف "الغندور" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية الأولى المصرية"، بأنه حتى الآن تم نقل 13 ألفا و500 أسرة إلى حي الأسمرات 1 و2 و3، موضحًا أنه يجري حاليًا نقل المرحلة الثالثة من منطقتي الدويقة ومصر القديمة.
وتابع: "المواطن يذهب إلى الأسمرات بشنطة هدومه، ويسكن في وحدة سكنية بها غرف نوم وأطفال وسفرة وأنتريه بالإضافة إلى جميع الأجهزة الكهربائية حتى ملايات السرير".

وواصل حديثه: "الاسمرات عبارة عن كومبوند، ومدينة بلا توكتوك، ويوجد بها خمس مراكز طبية قيمة الكشف بها بالعلاج يصل إلى 8 جنيهات، وهناك سيارتين إسعاف ومدارس لخدمة أبنائها، وتم توفير 1400 فرصة عمل لسيدات الأسمرات".

 

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