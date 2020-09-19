السبت، 19-09-2020
09:40 ص
إيمان هاني
رد حسن الغندور
، رئيس حي الأسمرات، على ما تردد بشأن قيام البعض من سكانها بمحاولات تشويه المظهر الحضاري بها، قائلا:"
هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة".
وأضاف "الغندور" في اتصال هاتفي
ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية الأولى
المصرية"، بأنه
حتى الآن تم نقل 13 ألفا و500 أسرة إلى حي الأسمرات 1 و2 و3، موضحًا أنه يجري حاليًا
نقل المرحلة الثالثة من منطقتي الدويقة ومصر القديمة.
وتابع: "المواطن يذهب إلى الأسمرات
بشنطة هدومه، ويسكن في وحدة سكنية بها غرف نوم وأطفال وسفرة وأنتريه بالإضافة إلى جميع
الأجهزة الكهربائية حتى ملايات السرير".
وواصل حديثه: "الاسمرات
عبارة عن
كومبوند، ومدينة بلا توكتوك، ويوجد بها خمس مراكز طبية قيمة الكشف بها بالعلاج يصل
إلى 8 جنيهات، وهناك سيارتين إسعاف ومدارس لخدمة أبنائها، وتم توفير 1400 فرصة عمل
لسيدات الأسمرات".