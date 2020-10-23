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رئيس جامعة القاهرة : مفيش حاجة اسمها شهادة فقر خلاص

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
الخشت
 
الجمعة، 23-10-2020 01:18 م إيمان هاني
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عبر الـ 3 سنوات الماضية، هناك سياسة ثابتة فى دعم الطلاب، فأى طالب ليس لديه قدرة على دفع المصروفات ندعهم؛ لأن هذا حقهم، فهذا واجب على الجامعة، وليس فضل من جامعة القاهرة، والأهم أنه منذ 3 سنوات لم نطلب شهادة "بحث اجتماعى".
 وأضاف الخشت خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، مع محمد على خير،
منعنا شهادة الفقر ولا نعرض الطلاب للحرج بسبب المصروفات، وهناك مكاتب لدعم الطلاب، وقمنا بزيادة هذه المكاتب ببطاقة والده، وأيضًا زادت عدد الطلاب الذين يتم دعهم فى "البرامج المدفوعة".

 

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