رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة تنسيق الجامعات

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الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
 
السبت، 10-10-2020 06:48 م المصريون
اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت.. وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة.
وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة، كلية طب الأزهر بأسيوط 632، كلية الصيدلة بالقاهرة 628، الصيدلة بنين أسيوط 626، طب الأسنان القاهرة 631، طب الأسنان بنين أسيوط 630 ، هندسة القاهرة 619، الهندسة بنين قنا 615 ، العلوم بالقاهرة 595  ، العلوم بنين أسيوط 570 ، التجارة بنين القاهرة 532 ، التجارة باللغة الانجليزية 545 ، التربية الرياضية للبنين 575  لطلاب القسم العلمى
 

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