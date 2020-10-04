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رئيس بنك قناة السويس: تحرير سعر الصرف كان قرارًا تاريخيًا

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رئيس بنك قناة السويس: تحرير سعر الصرف كان قرارًا تاريخيًا

الدولار
الدولار
 
الأحد، 04-10-2020 11:42 م المصريون ـ متابعات
قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحرير سعر الصرف كان قرارًا تاريخيًا، لأنه حول الحصيلة الدولارية إلى داخل الجهاز المصرفي، بعدما كان يتداول في السوق السوداء خارج الجهاز المصرفي. 
وتابع "رفاعي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن تداول الصرف الأجنبي قبل الإصلاح الاقتصادي لم يكن يساعد على النمو الاقتصادي، أو جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن مصر لم يكن بها سعر صرف واحد للدولار.
ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف كان قرارًا اقتصاديًا، ولولا الدعم السياسي لهذا القرار، لما كان الإصلاح حقق النجاح الذي حدث في مصر، مشيرًا إلى أن صندوق النقد وصف الإصلاح الاقتصادي بالأنجح على الإطلاق.
 

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