الإثنين 16 مايو 2022
توقيت مصر 20:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«الابن فر من الموت»... النيابة تحقق في مجزرة الجيزة

سفارة بريطانيا في القاهرة تصدر بيانًا بشأن مؤمن زكريا: صلاح لم يتدخل

أوقات يُحذر فيها شرب القهوة لمخاطرها الصحية

السعودية تعود لتسجيل مئات الإصابات بـ كورونا

رئيس الوزراء يكشف مفاجأت صادمة حدثت لمصر بسبب الحرب في أوكرانيا

رسميًا.. زيادة أسعار 5 أصناف من الدواء في يوم واحد

جعلت عشيقها يجمع بينها وبين ابنتها في سرير واحد وأرسلت الصور لطليقها (تفاصيل صادمة)

حارس مرمى وفاق سطيف: الأهلي الأحق ببطولة أفريقيا لهذا السبب

بيان سعودي بشأن احتواء البطيخ على مبيدات من مادة النترات

أبوالهول لم يُغمض عينيه.. إليكم ما حدث

ADS
 

رئيس الوزراء يكشف مفاجأت صادمة حدثت لمصر بسبب الحرب في أوكرانيا

2021_8_22_20_51_4_124
ا
Native
Teads
الإثنين، 16-05-2022 12:29 م

قارن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بين أسعار السلع الأساسية في الفترة من مايو 2021 ومايو 2022، موضحًا: «بالنسبة للقمح، كان سعره 270 دولارا في مايو 2021، وزاد في مايو الحالي إلى 435 دولارا للأردب، وبالتالي بدلا من أن ندفع في مصر 2.7 مليار دولار، سنكون مضطرين إلى دفع 4.4 مليار دولار للكمية ذاتها».

أسعار البترول العالمية
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، لعرض رؤية الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية: «بالنسبة للبترول، كان سعر البرميل 67 دولارا، لكنه زاد إلى 112، ومصر نستورد 100 مليون برميل سنويا، وكنا ندفع للحصول عليها 6.7 مليار دولار، لكن هذا المبلغ زاد إلى 11.2 مليار دولار».

التشديد النقدي وقرارات الفيدرالي الأمريكي
وتابع رئيس الوزراء، أنّ الأزمة العالمية دفعت الدول إلى التشديد النقدي، والجميع تابع قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي الأولى من نوعها منذ 20 عاما، حيث جرى رفع سعر الفائدة لكبح جماح الحركة، وبسبب هذه القرارات رفعت دولا كثيرة سعر الفائدة، مؤكدا: «لا تستطيع أي دولة أن تغلق على نفسها، وتقول أنا منعزلة عن العالم».

أزمة الاقتصاد العالمي
وأكد مدبولي، أنّ أي أزمة عالمية تؤثر في العالم كله، وبالتالي يجب أن نشعر بمدى التأثير الشديد لهذه الأزمة، متابعا: «أتحدى أي خبير عالمي يتنبأ بشكل الاقتصاد العالمي خلال عام، فهناك حالة من عدم اليقين مسيطرة على العالم، ولا أحد يعلم ماذا يحدث غدا».

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ ما سبق يفرض عبئا شديدا على الحكومات والقيادات بشان إدارة أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 سنة، وبالتالي فأزمة أوكرانيا فوق الأزمة، حيث جاءت بعد جائحة كورونا، والأمين العام للأمم المتحدة صرح بأنّ هذه الأزمة قد توقع أكثر من خمس البشرية في براثن الفقر والعوز والجوع».
 

إقرأ ايضا

522436-1772670129

«السيسي»: لم أتآمر على «مرسي» لهذا السبب

sisinew

قرار عاجل من السيسي بشأن سعر رغيف الخبز غير المدعم

954

هل تقدم الحكومة دعمًا للغير قادرين بسبب غلاء الأسعار؟..متحدثها يرد