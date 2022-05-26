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رئيس الوزراء يعلن 4 قرارات جديدة

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رئيس الوزراء
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الخميس، 26-05-2022 12:32 م
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات جديدة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أبرزها إنشاء حي جديد في القاهرة وتديل حدود إمبابة.
وأصدر رئيس الوزراء قرار يحمل رقم 1694 لسنة 2022، بإنشاء حي جديد في الجيزة باسم حي المنيرة الغربية، فصلاً عن حي شمال الجيزة، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة المنيرة الغربية، وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، يعدل اسم حي شمال الجيزة ليصبح حي إمبابة ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة إمبابة.
 
كما أصدر رئيس الوزراء، قرارين باعتبار مشروع محور سمالوط العلوي علي النيل ومداخله بمحافظة المنيا، ومشروع ازدواج "المنصورة - محلة دمنة– دكرنس" بطول 17 كم في نطاق محافظة الدقهلية، من أعمال المنفعة العامة.
 
كما أصدر قرارا بالموافقة علي تحويل بعض مراكز الشباب إلي مراكز تنمية شبابية.
 

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