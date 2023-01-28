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رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين: انخفاض الأسعار الفترة المقبلة لهذا السبب

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Native
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السبت، 28-01-2023 03:01 م

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن عدد من المؤسسات الدولية اشادت بالاقتصاد المصري، لافتا أن وكالة ستاندر ثبتت تصنيف مصر الاقتصادي كما أن هناك عددا من التقارير تتحدث عن استقرار العملة في مصر .

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تتابع موقف الموانيء والبضائع، لافتا إلي أن الدولة عادت إلى ما قبل الازمة، مؤكدا أننا خرجنا من ازمة تراكم البضائع في الموانئ وجميع المصانع عادت للتشغيل بكامل طاقتها ولديهم الآن مواد خام تكفي شهرين مؤكدا أنه سيتم تخفيض الأسعار في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مبادرة دعم الصناعة بتخفيض الفائدة ١١٪؜  سيتم تفعيلها بالتنسيق مع البنك المركزي الأسبوع المقبل .

وأوضح أنه يناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية مؤكدا أنه في أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة .
 

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