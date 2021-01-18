الإثنين 18 يناير 2021
توقيت مصر 14:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام غزل المحلة

رسميا.. استبعاد الحكمين محمد سلامة وعمرو الشناوى من إدارة مباريات الأهلى

حلوى على شكل أعضاء تناسلية.. فضيحة داخل نادٍ شهير (صور)

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

شوبير يهاجم «موسيماني» بسبب ما فعله مع وليد سليمان

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن زيادة الأجور

المالية تتلقي اقتراحات مشروع قانون الإجراءات الضريبية 4 فبراير

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

تعرف على عدد الأيام التي يمكن أن ينقل فيها مصاب كورونا العدوى لغيره

رئيس الوزراء يدلي ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب

ADS
 

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن زيادة الأجور

92697375_1565285540316472_8656241375152439296_o
رئيس الوزراء
 
الإثنين، 18-01-2021 01:04 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ، اهتمت بزيادة الأجور خلال عام 2021 الجاري ، كما لفت لضرورة الإعفاءات الضريبية ، خاصة مع أزمة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى وضع 142 ألف أسرة ، من الفئات الأولى بالرعاية ، ضمن برامج تكافل وكرامة .
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال جلسه مجلس النواب ، إلى أن الدولة قدمت حوالي 20 ألف خدمة جديدة ، خلال أزمة كورونا ، استفاد منها نحو 64 مليون مصري .
وتابع أنه تم إنشاء وتطوير 26 مستشفى بمحافظات الإسماعيلية وبور سعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء، ومنها 6 جدد تماما.
 

إقرأ ايضا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يدلي ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب

sdfgsdrte

مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري الجديد

سقوط امطار

بهذه المحافظات.. الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء

أخبار متعلقة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يدلي ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب

92020814552111

الحكومة تصدر قرارات جديدة

رئيس الوزراء

الوزراء يحذر من الغرامة والحبس في هذه الحالة