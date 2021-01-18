رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن زيادة الأجور

رئيس الوزراء



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ، اهتمت بزيادة الأجور خلال عام 2021 الجاري ، كما لفت لضرورة الإعفاءات الضريبية ، خاصة مع أزمة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى وضع 142 ألف أسرة ، من الفئات الأولى بالرعاية ، ضمن برامج تكافل وكرامة .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال جلسه مجلس النواب ، إلى أن الدولة قدمت حوالي 20 ألف خدمة جديدة ، خلال أزمة كورونا ، استفاد منها نحو 64 مليون مصري .

وتابع أنه تم إنشاء وتطوير 26 مستشفى بمحافظات الإسماعيلية وبور سعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء، ومنها 6 جدد تماما.