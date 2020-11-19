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رئيس الوزراء: خبراء العالم يشيدون بمصر في كافة المجالات

مدبولى
مدبولي
 
الخميس، 19-11-2020 05:02 م أحمد سالم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية الدولة في تدعيم شراكة الصندوق مع جميع الأطراف المعنية بالتنمية تجعلنا نطمح دائما نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

وأشار"مدبولي" خلال كلمة القاها فى احتفالية صندوق تحيا مصر باطلاق اكبر منصة انسانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء تأسيس صندوق تحيا مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية بأنواعها المختلفة.

وأوضح رئيس مجلس الوزاراء أن مصر اصبحت الآن فى مستوى راقِ أشاد به خبراء فى دول العالم كله، مؤكدا  أن الطموح في رؤية وطن مزدهر تسوده العدالة الاجتماعية هدف من أهداف الحكومة الرئيسية.

وتقدم "مدبولي"، بجزيل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الاحتفالية، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد والتحضير لإطلاق هذه القوافل الطبية.
 

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