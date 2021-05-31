رئيس المخابرات يصل غزة ويتفقد المواقع المقترحة لإعادة الإعمار

الإثنين، 31-05-2021
02:35 م
تفقد اللواء عباس كامل
رئيس المخابرات
العامة ، اليوم الاثنين،
المواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة
.
وتوجه اليوم الاثنين، اللواء عباس كامل
رئيس المخابرات
المصرية إلى غزة
لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطين
ية
مصطحباً معه وزراء من السلطة الفلسطين
ية.
كان اللواء عباس كامل
، رئيس جهاز المخابرات
العامة، قد بدأ
أمس زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطين
ية بحث خلالها عدة ملفات في مقدمتها تثبيت وقف
إطلاق النار مع قطاع غزة
.
والتقى اللواء عباس كامل
خلال الزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شابات.
كما زار كامل أيضا رام الله، حيث يلتقي الرئيس الفلسطين
ي
محمود عباس، وكان في استقباله مسؤولون فلسطين
يون في غزة
، قبل أن يجري لقاء مع قيادة
حماس.
وتأتي زيارة رئيس المخابرات
العامة في سياق جهود القاهرة،
التي قادت إلى وقف إطلاق النار بغزة
، في خطوة يجري تثبيتها عبر سلسلة من التحركات،
وصولا إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.