رئيس البرلمان يطرد محمد عبدالعليم داوود بسبب «اللي على راسه بطحة»

الثلاثاء، 19-01-2021
06:39 م
شهدت جلسة اليوم حالة من عدم الانضباط والمشادات، التي
أدت إلى طرد
رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، للنائب محمد عبدالعليم داوود
،
وإحالته إلى هيئة المكتب.
حيث وجه النائب
المحال لهيئة المكتب اتهامات لحزب مستقبل
وطن، بقوله: "اللي على راسه بطحة يرد عليا"، فيما قرر رئيس المجلس، حذف الكلمة
من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.
وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب
محمد عبد العليم داوود، من قاعة المجلس، وأعلن إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب
، والذي
خرج بالفعل من القاعة.
وقرر رئيس المجلس إحالة النائب
لهيئة مكتب المجلس، موجها
كلامه للنائب
: عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء.
وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عالي، قائلا: أرفض المساس
بكرامة أي نائب
، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.
وقال رئيس المجلس: الجميع يعرف نصوص اللائحة وسأطبقها بالحرف
علي الجميع ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون وأنا تسامحت كثيرا في الجلسات
الأولي لظروف خاصة ومن الآن فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم".
ووجه رئيس المجلس كلامه للنائب
قائلا: أنت تكلمت عن دولة
أجنبية وهذا مخالف للائحة وهاجمت زملائك لك وهذا مخالف ولك الحق في الدفاع عن نفسك
أمام هيئة المكتب".