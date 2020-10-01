رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

الخميس، 01-10-2020
02:06 م
متابعات - الدويني فولي
رفع الدكتور علي عبد العال
، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد السادس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 1 نوفمبر
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جاء ذلك عقب عرض الأمر على الجلسة العامة، خصوصًا وأن عقد الجلسات يأتي بالتزامن مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.
وشهدت الجلسة اليوم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة، على روح أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية قبل يومين.
كما وافق مجلس النواب، على الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات مكاتبها كما هي دون إجراء الانتخابات، نظرا لتزامن انعقاد هذا الدور مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.