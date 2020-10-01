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رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

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علي عبد العال
 
الخميس، 01-10-2020 02:06 م متابعات - الدويني فولي
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد السادس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 1 نوفمبر.

جاء ذلك عقب عرض الأمر على الجلسة العامة، خصوصًا وأن عقد الجلسات يأتي بالتزامن مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.

وشهدت الجلسة اليوم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة، على روح أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية قبل يومين.

كما وافق مجلس النواب، على الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات مكاتبها كما هي دون إجراء الانتخابات، نظرا لتزامن انعقاد هذا الدور مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.
 

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