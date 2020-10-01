الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعد الدين الهلالي: اوعه حد يقول إن صاحب الفتوى لا يخطيء

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

نهاية مروعة لطفلة.. مات بـ" لدغات القمل"

رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

رسميًا الأهلى يعلن جهازه الجديد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال بدون "صلاح"

"شوبير": الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع "بلايلي"

" القرية المسحورة".."ربط العريس" وليلة دامية عقب حفل زفاف بالدقهلية

إحباط عملية هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

download (17)
أرشيفية
 
الخميس، 01-10-2020 02:33 م متابعات - الدويني فولي
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، 7 قرارات جمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.

وجاءت القرارات المحالة على النحو التالي:

– قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية.

-قرار رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.

– قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشان التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

– قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.

– قرار الرئيس رقم 558 بشان الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي.
 

إقرأ ايضا

download (31)

رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

120597458_2122475851216719_5868904582513781871_o

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى

إزالة ماركة مطعم لكويتية أساءت للسعودية

إزالة ماركة مطعمها وفض شراكتها.. فنانة كويتية أساءت للسعودية

أخبار متعلقة

اجتماع السيسي مع قادة القوات المسلحة

السيسي يجتمع بالقوات المسلحة ويصدر توجيهين

السيسي

السيسي يهدي 20 مليارًا للمصريين (تفاصيل)

السيسي

توجيه عاجل من "السيسي" بشأن أمر يخص المواطنين

السيسي

السيسي يجتمع بوزير الاتصالات وهذه أهم القرارات

السيسي

السيسي يوجه بسرعة إنشاء منظومة النقل الذكي

عايدة كامل

آخر رسالة من الراحلة عايدة كامل إلى الرئيس ..تعرف عليها