رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

الخميس، 01-10-2020
02:33 م
متابعات - الدويني فولي
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، 7 قرارات
جمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.
وجاءت القرارات
المحالة على النحو التالي:
– قرار رئيس الجمهورية
رقم 443 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية.
-قرار رئيس الجمهورية
رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.
– قرار رئيس الجمهورية
رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية.
-قرار رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.
– قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشان التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
– قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
– قرار الرئيس رقم 558 بشان الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي.