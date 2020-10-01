الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعد الدين الهلالي: اوعه حد يقول إن صاحب الفتوى لا يخطيء

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

نهاية مروعة لطفلة.. مات بـ" لدغات القمل"

رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

رسميًا الأهلى يعلن جهازه الجديد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال بدون "صلاح"

"شوبير": الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع "بلايلي"

" القرية المسحورة".."ربط العريس" وليلة دامية عقب حفل زفاف بالدقهلية

إحباط عملية هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

بالمنطقة الشمالية العسكرية

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى

120597458_2122475851216719_5868904582513781871_o
رئيس اركان
 
الخميس، 01-10-2020 01:58 م المحرر العسكري

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع.

وفى نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الشمالية العسكرية وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيداً بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن .

 

إقرأ ايضا

download (17)

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

download (31)

رئيس البرلمان يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

إزالة ماركة مطعم لكويتية أساءت للسعودية

إزالة ماركة مطعمها وفض شراكتها.. فنانة كويتية أساءت للسعودية

أخبار متعلقة

5f7069664c59b7117f3b14a8

«السيسي» يصدر قرارًا ضد رئيس محكمة ضُبط بفضيحة

ااط

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

السيسي

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا بالقاهرة

الدكتور مختار جمعه

وزير الأوقاف: الرئيس له حق تقنين المباح وتقييده

الرئيس السيسي

بالصور.. الرئيس السيسي يصدق على 6 قرارات جديدة

تنزيل (3)

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا