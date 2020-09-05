رئيس اتحاد الكرة الأسبق: الإخوان وراء سرقة كأس أفريقيا

السبت، 05-09-2020
02:01 م
إيمان هاني
تحدث جمال علام
الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة
، عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية، وبعض الكئوس الأخرى من
داخل مقر اتحاد الكرة
، قائلًا: "اختفاء الكؤوس جاء في فترة عصيبة ووقت حكم الإخوان
لمصر".
وأضاف
"علام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة"
المذاع على شاشة "المحور
"، قائلاً: "كان من الصعب اتخاذ موقف في وقت
حكم الإخوان
".
وتابع:
"كنت بره مصر في المغرب، وقت حريق اتحاد الكرة
، وسمعت خبر الهجوم على اتحاد الكرة
،
حيث نهبوا وسرقوا وعملوا كل ما يريدون، وتم إجراء البلاغات الكافية لإثبات المسروقات
والحريق".
وواصل حديثه:
"اتحاد الكرة
اتحرق من أوله لآخره، وتم إجراء محاضر بذلك تتضمن كل ماي تعلق بالحريق
وما تبعه من مسروقات".