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رئيس اتحاد الكرة الأسبق: الإخوان وراء سرقة كأس أفريقيا

كأس دوري أبطال أفريقيا
كأس إفريقيا
 
السبت، 05-09-2020 02:01 م إيمان هاني
تحدث جمال علام الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة، عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية، وبعض الكئوس الأخرى من داخل مقر اتحاد الكرة، قائلًا: "اختفاء الكؤوس جاء في فترة عصيبة ووقت حكم الإخوان لمصر".
وأضاف "علام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، قائلاً: "كان من الصعب اتخاذ موقف في وقت حكم الإخوان".
وتابع: "كنت بره مصر في المغرب، وقت حريق اتحاد الكرة، وسمعت خبر الهجوم على اتحاد الكرة، حيث نهبوا وسرقوا وعملوا كل ما يريدون، وتم إجراء البلاغات الكافية لإثبات المسروقات والحريق".
وواصل حديثه: "اتحاد الكرة اتحرق من أوله لآخره، وتم إجراء محاضر بذلك تتضمن كل ماي تعلق بالحريق وما تبعه من مسروقات".

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