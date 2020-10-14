الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 02:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رسالة هامة من وزير النقل كامل الوزير لكبار السن

مترو الأنفاق يكشف موعد تطبيق قرار مجانية الركوب للمسنين

"الصحة": توقعات بزيادة معدلات الإنجاب بعد انتهاء كورونا

"الصحة" تزف أخبار سارة بشأن تصنيع لقاح ضد كورونا داخل مصر

"القومي للبحوث" يكشف تفاصيل إنتاج لقاح فيروس كورونا المصري

رد ناري من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على فضائية "تن"

بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

أسرار حول ميرنا الهلباوي خطيبة محمد عطية

وزيرة التعاون الدولي..

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

رانيا المشاط
رانيا المشاط
 
الأربعاء، 14-10-2020 12:22 ص
قالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن كان من المُقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية لصندق النقد الدولي، والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، إلا أن جائحة "كورونا" فرضت أن تُعقد هذه الاجتماعات عن بُعد، موضحة، أن العالم يسعى إلى التعايش مع "كورونا"، والاستمرار في النشاط.
وأضافت "المشاط" ، في مُداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن اجتماع مجموعة الـ24، اليوم، كان مع رئيسة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، ومحافظي مجموعة الـ24، مشيرة إلى أن المؤسستين الدوليتين "صندوق النقد والبنك الدولي"، عرضوا توقعاتهم للاقتصاد العالمي، وكشفوا عن أهم السياسات التي تسمح للعالم أن ينمو في ظل "كورونا"، بشكل يُشعر المواطنين بالتحسن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مداخلتها، خلال اجتماع اليوم، كانت عن أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي حققت نموًا اقتصادية إيجابيًا، وذلك بفضل مشاريع البنية التحتية، التي كانت بمثابة الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى ان مشاريع البنية التحتية من الممكن تصنيفها إلى نوعين، النوع الأول، الذي يرتبط بالقطاعات الحيوية التي تُعطي الاقتصاد إمكانيات كبرى من خلال الاهتمام بالنقل والطاقة المتجددة، والنوع الثاني، ذلك الجانب المتعلق بالبُعد الاجتماعي، مثل مشاريع الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشاريع التي تمس مباشرة العدالة الاجتماعية.
وأكدت "المشاط"  أن الحكومة المصرية استطاعت أن تُصبح الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في معالجتها لسياسات خاصة بالمرأة، في وقت "كورونا"، وذلك من خلال 21 إجراء خاص بالمرأة، نتيجة جهد الجهات المعنية والمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية لمصر والمؤسسات الدولية.
 

إقرأ ايضا

كامل الوزير

رسالة هامة من وزير النقل كامل الوزير لكبار السن

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

ابرز تصريحات وزيرة الصحة بشأن الموجة الثانية لكورونا

26467a4071d73c690bf4f446a3728999

سر علاج "ترامب" من كورونا سريعًا.. مفاجأة

أخبار متعلقة

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: الموجة الثانية لفيروس كورونا تدق أبواب العالم.

الدكتور محمد عوض تاج الدين

لأول مرة في مصر .. مستشار الرئيس: مشتقات البلازما لمواجهة كورونا تصنيع محلي

السيسي

السيسي يصدر تكليفات جديدة للحكومة بشأن كورونا

image

وزير الري: جاهزون للتعامل مع موسم السيول القادم

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو (صور)

202009171158115811

7 قرارات جديدة يقرها "الوزراء" بشأن كورونا