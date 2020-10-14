الأربعاء، 14-10-2020
12:22 ص
قالت د. رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي إن كان من المُقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية لصندق النقد الدولي، والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، إلا أن جائحة "كورونا
" فرضت أن تُعقد هذه الاجتماعات عن بُعد، موضحة، أن العالم
يسعى إلى التعايش مع "كورونا
"، والاستمرار في النشاط.
وأضافت "المشاط
" ، في مُداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر
" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر
، أن اجتماع مجموعة الـ24، اليوم، كان مع رئيسة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، ومحافظي مجموعة الـ24، مشيرة إلى أن المؤسستين الدوليتين "صندوق النقد والبنك الدولي"، عرضوا توقعاتهم للاقتصاد العالم
ي، وكشفوا عن أهم السياسات التي تسمح للعالم أن ينمو في ظل "كورونا
"، بشكل يُشعر المواطنين بالتحسن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مداخلتها، خلال اجتماع اليوم، كانت عن أن مصر
هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي حققت نموًا اقتصادية إيجابيًا، وذلك بفضل مشاريع البنية التحتية، التي كانت بمثابة الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى ان مشاريع البنية التحتية من الممكن تصنيفها إلى نوعين، النوع الأول، الذي يرتبط بالقطاعات الحيوية التي تُعطي الاقتصاد إمكانيات كبرى من خلال الاهتمام بالنقل والطاقة المتجددة، والنوع الثاني، ذلك الجانب المتعلق بالبُعد الاجتماعي، مثل مشاريع الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشاريع التي تمس مباشرة العدالة الاجتماعية.
وأكدت "المشاط
" أن الحكومة المصر
ية استطاعت أن تُصبح الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في معالجتها لسياسات خاصة بالمرأة، في وقت "كورونا
"، وذلك من خلال 21 إجراء خاص بالمرأة، نتيجة جهد الجهات المعنية والمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية لمصر
والمؤسسات الدولية.