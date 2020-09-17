الخميس، 17-09-2020
11:28 ص
عبد القادر وحيد- متابعات
في ثالث عملية هروب
جماعي في أوغندا
بسبب فيروس كوورنا
تمكن المئات من الهروب
بعد أن استولوا على مستودع للسلاح.
وكانت متحدثة باسم الجيش الأوغندي، أعلنت الخميس، أن سجناء
تغلبوا على حراسهم وفر 219 منهم وبحوزتهم 15 سلاحا ناريا على الأقل.
وأضافت أن السجناء
فروا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء
من سجن في كاراموجا، وهي منطقة نائية شبه قاحلة في شمال شرق البلاد، حيث تم الكشف عن
الواقعة في ساعة متأخرة بعد الفرار الجماعي.
وقام السجناء
قبل فرارهم باقتحام مستودع الأسلحة بالسجن واستولوا
على 15 بندقية.
وتعتبر هذه ثالث عملية هروب
لسجناء في أوغندا
منذ بدء تفشي
فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، إذ يدفع الخوف من الإصابة بالعدوى داخل السجون
المكتظة النزلاء لمحاولة الفرار.
وبحسب ما صرحت به المتحدثة
فقد أكدت عملية الهروب
الجماعي،
واصفة الفارين بأنهم هؤلاء من عتاة المجرمين" مضيفة قتلة ولصوص ومغتصبون".
وتمكن السجناء
من خلع ملابسهم لتجنب التعرف عليهم بزيهم الأصفر
المميز وركضوا إلى سفوح جبل موروتو، وهي منطقة قليلة السكان.
وحذرت السلطات من
توجه السجناء
لمناطق سكنية من أجل الحصول على الملابس.