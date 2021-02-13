السبت، 13-02-2021
12:23 م
إيمان هاني
دعا الإعلامي محمد الباز، الباحث الاسرائيلي ايدي كوهين الي
اعتناق الاسلام
، بعد تدوينته السابقة التي شن فيها هجومه على الرئيس الفرنسي ماكرون
،
والإساءة للنبي محمد، قائلا:" أن إيدى كوهين لا يقول رايه وإنما يقول معلومات
مدللا على ذلك بمنشور له حول الأوضاع فى لبنان ويحاول تجميع جمهور من المسلمين حوليه
من خلال تغريده له عن النبى محمد".
وأضاف الباز عبر برنامجه اخر النهار، على شاشة النهار،
قائلا :" زيارة الإعلامى نشأت الديهى للقدس كانت عام 2016، وأن الإعلامى رد على
إيدى كوهين وكذبه وتحداه أن يكون قد طلب فيزا دخول من إسرائيل".
وتابع:" إيدى كوهين أصله يهودى لبنانى ويتم تقديمه على
انه باحث لبنانى، موضحا أن إيدى كوهين شخص " مريب " لأنه يتحدث عن أحداث
تتحقق على أرض الواقع فى الدول العربية ويتابعه الجماعة الإرهابية ويروجون له ولمنشوراته.